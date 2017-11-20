Yıldırım kentsel dönüşümde yeni aşama başlıyor...

aşama olan şuyulandırma plan uygulamasına geçtiklerini belirterek, "Tek tek tapular çıkacak. Asla geri dönüş olmayacak, bölgenin değeri her gün artacak. Müteahhitler de birer birer bölgeye girecek. 50 yıl sonrasını planlayarak standartları yüksek bir şehir inşa edeceğiz" dedi.

Yıldırım’da 69 mahalle bulunduğunu hemen hemen tüm bölgeler için kentsel dönüşüm uygulamaları olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Bir çok bölge plansız yapılaşma ile devasa büyüdüğü için merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin belirli alanlarda hizmet götürme imkanı yok. Çarpık yapılaşma ile büyüyen yerlerde, sağlık alanı, okul alanı, geniş cadde yapma imkanı ortadan kalkıyor. Biz yeni dönemde şehre radikal baktık. Yolun altındaki Mevlana Ulus’u kapsayan 6 mahallede 8 kat imar verdik. 2,5 emsale yakın değerle şehri yeniden tasarladık. Plan onaylandı. 150 bin insanımızın yaşadığı bölgeye yeni bir elbise biçtik. Yeni imar getirildi. Riskli alan ilan edilmişti. Yeni caddeler, yeni sosyal alanlar, ticari alanlar, okullar, bir mahalle konseptiyle ama standartları yüksek bir şehir planlaması yaptık. 8 kat imar var.

2. aşaması da şuyulandırma plan uygulaması. Ona başlıyoruz. Tek tek tapuları yeniden çıkacak. Geriye dönüş asla olmayacak. Her gün o bölgelerin değeri daha da artacak. Müteahhitler girecek. Vatandaşlar mütahhitlerle anlaşırken onları imar adalarına taşıyacağız. Standartları yüksek, bisiklet yollarına varıncaya kadar kaliteli bir yaşam olacak. 25 yeni okul yeri belirledik" dedi.

50 bin kişinin yaşadığı Değirmenönü Karapınar bölgesi için de 8 kat imar hakkı verildiğini hatırlatan Edebali, "50 yıl sonra bu iki mahallemizde nüfus artışıyla birlikte insanların ihtiyaç duyduğu ne varsa engelli, kadın, gençler, çocukların olacak. Bize ait mimari modelle yapılacak. Çok uzun dikey yapılaşma değil. Ülkemize uygun, yatay yapılaşma olacak. En çok zorlandığımız konu kat konusuydu. 8 katla sınırlandırdık. Bölgeyi en iyi şekilde değerlendirebiliriz. Yolun altı ya da üstü kavramı bizi de rahatsız ediyor. Bunların yanısıra Teferrüç’te, Davutkadı, Sıracevizler, Yediselviler, Kaplıkaya, Ertuğrulgazi, Beyazıt, Şükraniye 152 Evler, Esenevler Yiğitevler, Güllük, Ortabağlar’da da dönüşüm yapıyoruz. Bölgesel bakıyoruz" diye konuştu.

’TMA’ya bulvar geliyor"

Başkan Edebali, Sıracevizler Mahallesi’nde 130 dönümlük alanda da güzel bir proje hazırladıklarını kaydederek, "Tayyareci Mehmet Ali Caddesi’nde güzel bir proje hazırladık. Onlarla uzlaşıp gerçekten yaşamsal olarak büyük zorluklar çektiğimiz mahallelerde yeni bir örneği hayata geçireceğiz. Somut örnek ortaya çıksın istiyoruz. Ulaşım sorunu çözeceğiz. Kurtbasan ile Tayyareci Mehmet Ali Caddesi bulvar ile birbirine bağlayacağız. Güvenli konutlar olacak, ticari alanlar olacak. Ekonomik olarak çöküntü haline gelen yerden harika yaşam alanına dönüşecek. Burası Yeşilyayla Eğitim Mahallesi Baruthaneye sıçrayacak.

Otoparklarla ilgili bakış açımızı farklı. Binaların altında 2-3 kat otopark yapacağız. Araçlar binaların altında olsun sokaklarda olmasın istiyoruz. Tüm bu örnekleri taviz vermeden sürece yaptığımızda sokaklar rengarenk olacak" şeklinde konuştu.

"Vatandaş görüp, dokundukça dönüşüme yaklaşacak"

"Yıldırım’ın bir çok mahallesine kentsel dönüşümü yaydık" diyen Edebali sözlerini şöyle sürdürdü: "Önemli noktaların etkileşim alanları 69 mahallemizi de kapsıyor. Yediselviler’de yapılırken Baruthane’de yapılmayacak anlamına gelmez. İnsanlar görecek, elleriyle dokunacak, bizzat yaşayacak. İnsanlar "Siz nasıl anlaştınız, kriterler nedir. Kazancınız nedir" diye mülk sahipleri ile birebir görüşecekler. Bu işin ne kadar doğru yöntem olduğunu anlayacaklar. Eskiden bir evim vardı, hiç prim yapmazdı. Kentsel dönüşümden sonra burada yaşıyorum. Evim nitelikli, değerli ve Yıldırım’da yaşamaktan mutluluk duyuyorum, komşularımızla aynı alanda yaşıyoruz" diyecekler. Bizim yaklaşımımız bu. Zaman ayırmamızın sebebi şu, vatandaşı mağdur etmeyelim, evini yıktığımıza ev verelim, mahalle kültürüne uygun dönüştürelim. Çok şükür etap etap ilerliyoruz"

Edebali, Yıldırım’da trafiği rahatlatmak için de projeler ürettiklerini, batı doğu aksında 3 büyük yatay yola karşın önemli dikey akslar olamdığını, bunun için de geniş yollar bulvarlar açarak dikey manada trafiğin rahatlamasına katkı yapacaklarını sözlerine ekledi.