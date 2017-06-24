Yıldırım Kur’an Kursu yenileniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım’da Baruthane Mezarlığı karşısında faaliyet gösteren ‘Yıldırım Kur’an Kursu’nun yenilenmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Mevcut binası yıkılan ve yeniden yapılacak olan ‘Yıldırım Kur’an Kursu’nun temel atma töreni, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere hayırseverlerin de katkılarıyla kısa sürede tamamlanacak olan kurs binasının temel atma törenine Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Hüdayi Yazıcı’nın yanı sıra Yıldırım İlçe Müftülüğü Yıldırım Beyazıt Kur’an Kursları Öğrencilerini Koruma ve Yetiştirme Derneği yetkilileri ve vatandaşlar da katıldı.

Bursa’da Ramazan bereketinin yaşandığı güzel bir günde ‘Yıldırım Kur’an Kursu’nda çalışmaların başladığını söyleyen Altepe, “Bursa’mızın marka ilçesi Yıldırım’da, Yıldırım Beyazıt Külliyesi’nin hemen yanı başında güzel bir temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 50 yıl önce yapılan ve 45 yıl önce de benim gelip Kur’an dersi aldığım güzel bir merkezdi burası. Yarım asır hizmet etti, yarım asır sonra bina yoruldu. Şimdi inşallah yeni yüzüyle eğitim verileceği, hafızların yetiştirileceği örnek bir kurs olacak. Yıldırım semtimize de Yıldırım Beyazıt’ın torunlarına da yakışacak güzel bir eseri yapmak bizlere ve buradaki insanlara düştü. Yıldırım’a yakışır güzel bir kurs inşaatı da başlamış olacak” diye konuştu.

Bursa’nın örnek olduğunu anlatan Altepe, “Bu güzel ilim, irfan yuvalarını, hafızların yetiştiği bu yeri yapmak herkese nasip olmuyor. Buradaki dostlarımızın öncülüğünde kimin ne kadar nasibi varsa o kadar yardımcı olacak. Herkese nasip olmuyor ama Yıldırım için kolay bir iş, güzel bir proje, kısa zamanda başlayıp inşallah bitecek. Çünkü arkasında, başta Büyükşehir olmak üzere hepimiz varız. Hayırlı uğurlu olsun. Bina tamamlandığında Yıldırım’a değer katacak” ifadesini kullandı.

Eserin bir an önce tamamlanması için gerekenin yapılacağını anlatan Altepe, yarım asır hizmet veren bu binanın, bundan sonra daha da güçlü ve kaliteli bir şekilde, en az 100 yıl hizmet vermesi dileğinde bulundu.

Yaklaşık 250 metrekare arsası bulunan ve projeleri daha önce hazırlanan ‘Yıldırım Kur’an Kursu’nun bodrumla birlikte toplam 6 katlı olarak yapılacağını söyleyen Altepe, 60 öğrenci kapasiteli kursta 3 ve 4 kişilik odalarda banyo ve tuvalet bulunacağını da sözlerine ekledi. Kursta 5 okuma salonu, 1 çok amaçlı salon ile idari odaları, kütüphane, misafir kabul salonu, revir bulunacak. Teras katta, yemekhane ve kafeteryanın olacağı yapının bodrum katında 2 adet soğuk hava deposu olacak ve öğrenciler için oyun alanı ve otopark da yer alacak. İki asansörün bulunacağı kurs binası, depreme ve yangın yönetmeliğine uygun şekilde, sağlam, modern ve 5 yıldızlı otel konforunda inşa edilecek.