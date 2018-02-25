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25 Şubat 2018 14:37

Yıldırım’da ’Askerime Vefa Gecesi’

Yıldırım Belediyesi’nin katkılarıyla Yavuzselim Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen ‘Askerime Vefa Gecesi’ adlı program vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yıldırım’da ’Askerime Vefa Gecesi’

25 Şubat 2018 14:37


Yıldırım Belediyesi Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine karşı sürdürdüğü Zeytin Dalı Operasyonu’na destek amacıyla düzenlenen programa Yıldırımlılar yoğun ilgi gösterdi. Mehter takımının konseriyle başlayan, Dünya Kur’an-ı Kerim güzel okuma birincisi Ali Bilir’in kuran tilavetiyle devam eden program, Grup Anka’nın en güzel ilahilerini seslendirdiği programla son buldu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla gerçekleştirilen etkinlikte ayrıca Yavuzselim Mahallesi’nden askere gidecek gençlere Türk Bayrağı ve çeşitli hediyeler verildi.




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