Yıldırım’da hizmet telefonun ucunda

Yıldırım’da çözümün adresi olan ‘444 16 02’ numaralı Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi, 365 günün 24 saati ilçe sakinlerine kesintisiz hizmet sağlayarak taleplerini yanıtlamaya devam ediyor. Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi, vatandaşların istek, öneri ve sorunlarını, adres ve kişi bilgilerini alarak ilgili müdürlüklere elektronik ortamda yönlendiriyor. Yönlendirilmesi yapılan talep ile ilgili en kısa sürede vatandaşlara geri bildirim yapılarak, bilgi aktarımı sağlanıyor. Belediye hizmetleri hakkında yapılan bilgilendirmelerin yanı sıra diğer resmi kurumlar hakkında istek ve şikayeti olan vatandaşların talepleri de ilgili kuruma yönlendirilerek çözüm üretiliyor. 2018 yılının ilk 5 ayında vatandaşlardan gelen 66 bin 419 çağrıyı cevaplayan Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi, görüşmeleri kayıt altına alarak gerekli işlemleri kısa sürede tamamlayıp vatandaşlara talepleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Ayrıca bu süre içerisinde yazılı olarak alınan 3 bin 234 talep, öneri ve istek de, ilgili müdürlüklere bildirildikten sonra işlemler hakkında vatandaşlara geri bildirim yapılarak konu ile ilgili bilgilendirme sağlandı.

Çözümün merkezi

Belediyecilik hizmetlerinde önceliğin Yıldırımlıların memnuniyetini ve mutluluğu olduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “İlçemizde belediyemizin çözüm üretebileceği konular hakkında insanlarımızın kısa sürede talep ve önerilerini iletmesi amacıyla oluşturulan Yıldırım Çağrı Merkezi’mizde yılın her günü 24 saati kesintisiz hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımız, belediyemizin rutin hizmetlerinin yanında kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal tüm faaliyetlerimiz hakkında bilgi alabileceği gibi, kendi öneri ve taleplerini diledikleri an çağrı merkezimize iletebilirler. Amacımız hizmeti vatandaşın ayağına kısa süre içerisinde ulaştırabilmek” diye konuştu. Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi, temizlik, asfalt bakım ve onarımı, gürültü kirliliği, vergi borcu sorgulama, rayiç bedeli, sokak hayvanları ve cenaze defin hizmetleri gibi konularda vatandaşların istek ve taleplerini kayıt ederek ilgili bildirime yönlendirerek çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştiriyor.