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21 Mayıs 2018 11:39

Yıldırım’da ilahiler yankılandı

Yıldırım Belediyesi, ramazanın manevi iklimini düzenlediği programlar ile ilçe sakinlerine yaşatıyor.

Yıldırım’da ilahiler yankılandı

21 Mayıs 2018 11:39


Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri her gün farklı bir program ile devam ediyor. Bayrak Meydanı’nda düzenlenen programlara ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterirken son olarak ünlü ilahi sanatçısı Sedat Uçan Yıldırımlılarla bir araya geldi. Birbirinden güzel ilahileri ilçe sakinleri için seslendiren ünlü sanatçı, seyircilere de duygu dolu anlar yaşattı. On Sekiz Bin Aleme, Yakma Ya Rabbi, Ağlaya Ağlaya, Güller Açmış Ravzasında, Ne Güzeldir Ya Rab Kabe Yolları, Koy Bizi de Cennetine gibi ilahileri ile Yıldırımlıların gönlünü fetheden Sedat Uçan’ın, İsrail’in Kudüs’te gerçekleştirdiği zulüm karşısında Filistinliler için seslendirdiği Kanayan Yara Filistin adlı eserini dinlerken ilçe sakinleri gözyaşlarına engel olamadı. Programında sonunda Yıldırımlılarla bir Ramazan akşamını paylaşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Sedat Uçan, Ramazan ayının manevi ruhuna etkinliklerle katkı sunan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve ekibine teşekkür etti. Yıldırım’da Ramazan etkinliklerinde ilahi dinletileri, 26 Mayıs Cumartesi günü Celaleddin Ada konseri ile devam edecek.




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