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22 Mayıs 2018 17:31

Yıldırım’da ki Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi

Yıldırım Belediyesi, Ramazan ayında da dopdolu bir kültür-sanat takvimi hazırlayarak, ilçede her gece başka bir mahalle ile Bayrak Meydanı’nda oluşturulan Ramazan Sokağı’nda birbirinden güzel etkinlikler düzenleniyor.

Yıldırım’da ki Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi

22 Mayıs 2018 17:31


Ramazan ayının manevi atmosferine ve gelenekselleşen Ramazan etkinliklerine uygun programlarla ilçe sakinlerinin karşısına çıkan Yıldırım Belediyesi, hazırladığı zengin programlarla Yıldırımlılara coşku dolu akşamlar yaşatıyor. Ramazan boyunca önemli isimlerin yanı sıra, ilahi dinletileri, orta oyunları, sohbetler gibi farklı etkinliklerle ilçe sakinlerini buluşturacak olan Yıldırım Belediyesi’nin, Bayrak Meydanı’nda düzenlediği orta oyunu ve Karagöz Hacivat gösterisine ilçe sakinleri yoğun ilgi gösteriyor. Mobil sahne olma özelliğine sahip TIR ile de 27 farklı mahallede Ramazan coşkusunu yaşatacak olan Yıldırım Belediyesi, ilk olarak Vakıf, Zümrütevler ve Kazımkarabekir Mahallesi sakinlerine sokak tiyatrosu, ateşbaz, ilahi konseri izleme ayrıcalığı tanıdı. Gösterilerin yanında çocuklar için oluşturulan oyun parkuru ve 12 D sinemada minikler doyasıya eğlenerek Ramazan coşkusunu doyasıya yaşıyor.




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