Yıldırım’ın modern bir yapıya kavuşuyor

İlçedeki 69 mahalledeki kaldırım ve parke yollarda yerinden oynayan taşlar kaldırılıp yerine yenileri yerleştiriliyor. İşletmelerin yoğun olduğu, özellikle ağır araçların mal bırakmak için girdiği sokaklar tahribata uğrarken, vatandaşların takılıp düşmelerine ya da yağmur sularının üzerlerine sıçramasına neden olan tahribatlar, onarım ekiplerince gideriliyor. Kaldırım taşlarını tek tek inceleyen ekipler, risk oluşturan taşları yerinden söküp yeniden yapıyor. Yıldırım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına ağırlık verdiği merkezlerin yanı sıra ilçenin diğer bölgelerinde yapılan tespitler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda nokta tamir konusunda çalışmaya devam ediyor.

Yıldırım’daki yaşam standartlarını üst seviyeye çıkararak vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali,“Cadde ve sokaklardaki her türlü eksikliği tespit ederek planlanan programlar dahilinde iyileştirmeler yapıyoruz. Mahallelerimizi cadde ve sokaklarıyla, çevre düzeniyle, çocuk oyun alanları ve parklarıyla yaşanabilir hale getirerek, vatandaşlarımızın sosyal yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Yıldırımlı vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için titiz çalışmalar yürütüyoruz. Yıldırım’ın en önemli sorunlarından biri olan ulaşım sorununu da yaptığımız yol yenileme çalışmalarıyla gideriyoruz” diye konuştu.

Beton, parke ve bordür üretim tesisinin yanı sıra asfalt üretim tesisi ile de kendi ihtiyacını karşılayan bir belediye olarak önemli tasarruf sağladıklarının altını çizen Başkan Edebali, “İlçemizde yürüttüğümüz altyapı çalışmalarında belediyemiz bünyesindeki beton parke ve bordür üretim tesisi ve asfalt üretim tesisi ile gereken malzeme ihtiyacını karşılayan, kendi kendine yeten bir yerel yönetim olarak önemli tasarruf sağlıyoruz. Tam otomatik toplama robotu, beton plak üretim makinesi, çimento helezonu ve tartım sistemi, kum tankları, 10 adet kalıp ve 2 adet beton mikseri ile üretim yapan tesisimiz sayesinde gereken üretimi gerçekleştiriyoruz. Asfalt serimleri ve yeni imar yollarıyla ilçemizde ulaşımı kesintisiz hale getiriyoruz. Gün geçtikçe Yıldırım’ı modern, yaşanabilir ve ideal şehir konumuna getiriyoruz” ifadelerini kullandı.