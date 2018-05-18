Yüzlerce öğrencinin badminton heyecanı

Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen badminton karşılaşmaları renkli görüntülere sahne oldu. 141 okuldan 590 öğrencinin katıldığı müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 17’incisi düzenlenen ve 29 branşta binlerce öğrencinin katılım gösterdiği Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen badminton karşılaşmaları da renkli görüntülere sahne oldu. 141 okuldan 590 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen turnuva 8 farklı kategoride yapıldı. Genç Kızlar kategorisinde Ahmet Erdem Anadolu Lisesi birinci olurken, Özel Yönder Okulları ikinci, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Teknik Anadolu Lisesi üçüncü ve Özel Demirci Sınav Koleji de dördüncü olmaya hak kazandı. Genç Erkekler kategorisinde ise Özel Demirci Sınav Koleji birinci, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Teknik Anadolu Lisesi A Takımı ikinci, Özel Final Okulları üçüncü, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Teknik Anadolu Lisesi B Takımı da dördüncü oldu. Yıldız Kızlar kategorisinin birincisi Koç Ortaokulu olurken, ikinci Zekai Gümüşdiş Ortaokulu A Takımı, üçüncü Çalı Şehit Kur. Yarbay İlker Çelikcan Ortaokulu, dördüncü de Zekai Gümüşdiş Ortaokulu B Takımı oldu.

Yıldız Erkekler kategorisinde mücadele eden Koç Ortaokulu birinci, Zekai Gümüşdiş Ortaokulu A Takımı ikinci, Özel Final Okulları üçüncü, Zekai Gümüşdiş Ortaokulu B Takımı dördüncü olan takım olarak karşılaşmaları tamamladı. Küçük Kız kategorisinde büyük bir çekişme yaşandı. Özel Yönder Okulları birinciliği elde ederken, Sadettin Türkün Ortaokulu ikinci, Zekai Gümüşdiş Ortaokulu B Takımı üçüncü, Zekai Gümüşdiş Ortaokulu A Takımı da dördüncü olarak turnuvayı bitirdi. Küçük Erkek kategorisinin birincisi Zekai Gümüşdiş Ortaokulu olurken, Özel Final Okulları ikinci, Sadettin Türkün Ortaokulu üçüncü, Çalı Şehit Kur. Yarbay İlker Çelikcan Ortaokulu dördüncü oldu.

Minik Kız kategorisi ise renkli görüntüler yaşattı. Karşılaşmalarda Özel Yönder Okulları A takımı birinci, Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu ikinci, Şehit Faik Gökçen Ortaokulu üçüncü, Özel Yönder Okulları B takımı ise dördüncü geldi. Minik Erkekler kategorisinde karşılaşmaların birincisi Özel Final Okulları, ikincisi Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu, üçüncüsü ise Ahmet Uyar İlkokulu oldu.