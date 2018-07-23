Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 14:07

Zabıtadan hurda araç temizliği

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sokak aralarındaki hurda araçlar toplandı.

Zabıtadan hurda araç temizliği

23 Temmuz 2018 14:07


Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çürümeye terk edilen araçları toplamaya başladı. Zabıta ve emniyet ekipleri, Kayhan, Balıkpazarı, Küçükkumla ve Hisar mahallelerinde yol kenarında bulunan, atıl vaziyetteki 15 hurda aracı topladı. Hurda araçlar çekiciye yüklenerek Umurbey hurda araç otoparkına çekildi. Hurda araçların toplanmasıyla birlikte kötü görüntü ve çevre kirliliği de ortadan kaldırılmış oldu.


Belediye Başkanı Refik Yılmaz, hurda araçların zamanla haşerelerin barındığı ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu yerler haline geldiğine dikkat çekti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç