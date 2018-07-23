Zabıtadan hurda araç temizliği

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çürümeye terk edilen araçları toplamaya başladı. Zabıta ve emniyet ekipleri, Kayhan, Balıkpazarı, Küçükkumla ve Hisar mahallelerinde yol kenarında bulunan, atıl vaziyetteki 15 hurda aracı topladı. Hurda araçlar çekiciye yüklenerek Umurbey hurda araç otoparkına çekildi. Hurda araçların toplanmasıyla birlikte kötü görüntü ve çevre kirliliği de ortadan kaldırılmış oldu.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, hurda araçların zamanla haşerelerin barındığı ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu yerler haline geldiğine dikkat çekti.