Diğer
Kategoriler
20 Mayıs 2018 18:48

121 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için lastik bot ile gitmek isteyen 121 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik Ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonu sonucunda yakalandı.

121 kaçak göçmen yakalandı

20 Mayıs 2018 18:48


Alınan bilgiye göre, Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekipleri Babakale köyü 2 mil açıklarında iki ayrı grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik ’TCSG 81’ Bot Komutanlığınca denizden 2 mil açıkta yapılan operasyonda Suriye, Irak ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu, 64’ü çocuk, 24’ü kadın olmak üzere toplam 121 kaçak göçmen yakalandı. ’TCSG 28’ ve ’TCSG 81’ Botları ile Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç