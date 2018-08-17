1915 Çanakkale Köprüsü çalışmaları hızla devam ediyor

Vali Orhan Tavlı, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve beraberindekilerle bir süre görüşerek, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Orhan Tavlı, 1915 Çanakkale Köprüsüyle ilgili olarak Gelibolu ve Lapseki Şantiyelerindeki yoğun ve hızlı çalışmalardan dolayı Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Murat Gönenli ve Proje Müdür Yardımcısı Alper Alemdaroğlu’na teşekkür etti.

Yapılan görüşmelerin ardından Vali Orhan Tavlı, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir’e Difenbahya yaprağı üzerine Troya Atı temalı tablo hediye etti.