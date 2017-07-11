2018 Troia yılı tanıtım toplantısı yapıldı

Toplantıya, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, çeşitli kamu kurum ve daire müdürleri katıldı. ÇTSO’da İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Truva’nın önemine vurgu yaptıktan sonra, Kültür Bakanlığı tarafından 2018’in Troia Yılı ilan edilmesine ilişkin hazırlanan yazılı belgeyi katılımcılar için paylaştı.

Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, turizmin çoğu kez ekonomik yönüyle ön plana çıktığını, ancak turizmin kültürel yönünü de asla unutmamak gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Çanakkale’nin turizmin kültürel boyutu oldukça güçlüdür. Bu işin ekonomik yanını ortaya koyduğumuzda büyük bir değer olduğunu görürüz. Hepimiz biliyoruz ki; Çanakkale’nin bu yönü yeterince bilinmiyor. Şüphesiz Gelibolu tarihi alanı cumhurbaşkanımızın üzerinde durması ile birlikte Türkiye’de daha iyi tanınmaya başladı. Ancak Çanakkale’nin diğer unsurları ile ilgili daha çok çalışma yapılması gerekiyor. Bu değerlerin tanıtımı hem Çanakkale’nin hem Türkiye’nin tanıtımı için çok önemli” diye konuştu

Yapılan konuşmaların ardından, proje mimarlarından Armağan Aydeğer’in neden ‘2018 Troia Yılı’ olması gerektiğini anlatan sunumuyla toplantı sona erdi.