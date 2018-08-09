2018 Troya Yılında Arkeoköy-Tevfikiye

Köy meydanında yapımı devam eden taş döşemesi çalışmalarını ve amfi tiyatro şeklinde tasarlanan geniş bir ovaya bakan ziyaretçilerin adeta bir seyir alanı şeklinde vakit geçireceği Truva Meydanını inceleyen Vali Orhan Tavlı, yapılan çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz’un da bulunduğu ziyarette, Vali Orhan Tavlı, Troya dönemi konseptine göre yenileme çalışmaları devam eden Tevfikiye Köyünde vatandaşlarla sohbet ederek, 2018 Troya Yılı ile beraber köyde yapılan çalışmaların değerlendirmesini yaptı.