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09 Ağustos 2018 11:37

2018 Troya Yılında Arkeoköy-Tevfikiye

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 2018 Troya Yılı çalışmaları kapsamında Tevfikiye Köyü’nde yapılan yenileme ve rehabilitasyon çalışmaları ile Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden köy içi yol, çevre ve meydan düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

2018 Troya Yılında Arkeoköy-Tevfikiye

09 Ağustos 2018 11:37


Köy meydanında yapımı devam eden taş döşemesi çalışmalarını ve amfi tiyatro şeklinde tasarlanan geniş bir ovaya bakan ziyaretçilerin adeta bir seyir alanı şeklinde vakit geçireceği Truva Meydanını inceleyen Vali Orhan Tavlı, yapılan çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi aldı.


İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz’un da bulunduğu ziyarette, Vali Orhan Tavlı, Troya dönemi konseptine göre yenileme çalışmaları devam eden Tevfikiye Köyünde vatandaşlarla sohbet ederek, 2018 Troya Yılı ile beraber köyde yapılan çalışmaların değerlendirmesini yaptı.




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