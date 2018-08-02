Tevfikiye Köyü’nde gerçekleştirilen toplantıya, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Hilmi Ercan, Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü (İŞKUR) Ali Çalışkan ,Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Çanakkale Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Recai Başaran, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürü Barış Alural, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çanakkale İl Koordinatörü Hasan İskender ve vatandaşlar katıldı.

Kurum Müdürleri ve Tevfikiye Köy Halkının katılım sağladığı toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Dokuz, “Dünyanın en güzel cennetinde yaşıyoruz, İlk olarak burayı kalkındıracak olan yörenin sahipleridir. İnsanlar Türkiye’yi bilmiyor ancak Troya’yı biliyor, böyle bir değerin farkında olmalıyız” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, konuşmasının devamında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Tevfikiye Köyünde yöre halkına yönelik açılacak olan "Ev Pansiyonculuğu Eğitimi" Kursu’nun müjdesini verdi.

Ardından toplantıya katılan Kurum Müdürleri köy halkına, kurslar, girişimcilik eğitimleri ve devlet hibe destek programları hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

Toplantı, önümüzdeki dönemde yapılacak ortak faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulması ve köy halkının sorularının cevaplandırılmasının ardından son buldu.