Adaspor Yaz Futbol Okulu sona erdi

Biga Adaspor Yaz Futbol Okulu kapanış İlyas Bayram Stadyumunda gerçekleştirildi. Biga Adaspor Yaz Futbol Okuluna katılan çocuklar son antrenmanlarını yaptı. Antrenmandan sonra çeşitli yarışmalar yapıldı. Sporculara madalya ve sertifikaları verildi. Biga Adaspor Yaz Futbol Okulu kapanış programının ardından pilav ve ayran ikramı yapıldı. Kapanış törenine Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Spor Müdürü Celal Avcı, Adaspor Onursal Başkanı Zeki Mutlu, Adaspor Kulüp Başkanı Muharrem Korkmaz ve yönetimi katıldı.

Törende bir konuşma yapan Biga Adaspor Başkanı Muharrem Korkmaz, “Önceden söz verdiğimiz gibi ve yoğun istekleriniz doğrultusunda Kış Futbol Okulu hazırlıklarımız başlamıştır. Biga Adaspor Kış Futbol Okulu 8 Eylül Cumartesi günü servis imkanları ile başlayacaktır. Antrenmanlar Çarşamba, Cumartesi, Pazar günleri yapılacaktır. Biga Adaspor Kış Futbol Okulu kayıtları, Biga Adaspor Lokalinden yapılacaktır. Bizim ayrıca bu organizasyonda ki hedefimiz çocuklarımıza futbolu sevdirmek ve yaz tatilini bu şekilde değerlendirmek başarabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Toplu hatıra fotoğraf çekimi ile programı son buldu.