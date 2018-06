AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan bir dizi açılış ve ziyaretler için gittiği Gökçeada’da Uğurlu Köyü Sağlık Ocağının açılışını yaptı.

Uğurlu Köyü Sağlık Ocağının açılışında sağlıkta önce insan diyen anlayışın en özel yansımasının birisi olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Gökçeada’da, toplam maliyeti 14 milyonu bulan 28 yatak kapasiteli hastane, 2 hekimli, ASM ve 19 daireli lojman inşaatına başlandığını ifade etti. Turan, “Eğer önce insan derseniz en uzak köye de hastane yaparsınız, önce insan derseniz kaymakamı, belediyesi tüm milletiyle beraber aynı bayrağın altında beraberce yaşamanın gururunu yaşarsınız. Eğer önce insan derseniz, her türlü yatırımda hesaptan kitaptan önce, insana hizmet ne diye bakarsınız. Bugün tüm devleti milleti bir derdimiz var. İstiyoruz ki uğurlu köyüne de hasta olmadan önce tedbir alacak, bazı hastalıkları önceden teşhis edecek bu imkanları sunalım. İnsanımız daha rahat etsin istiyoruz. Ufacık bir iğne için, operasyon için Çanakkale’ye hatta Bursa’ya gidelim demeyelim istiyoruz” diye konuştu.

Çanakkale’deki 94’ncü sağlık ocağı olan Uğurlu köyü sağlık ocağının 100 bin TL’ye yapıldığını aktaran Turan, “Son dönem de Çanakkale gözle görülür bir değişim yaşıyor. Daha bir hafta on gün önce, Çanakkale merkez de 500 yataklı devlet hastanemizin açılışını yaptık. Normal de bu hastaneleri, Cumhurbaşkanımızın açması lazım. Büyük bir yatırım çünkü. Olmadı başbakanımızın açması lazım. Ama konuştuk görüştük ‘Açın devam edin. Her taraf hastane’ dedi. Çanakkale muhteşem, Lapseki’yi açtık, yarın Biga’yı açıyoruz. Çan’ın temelini attık. Yenice bitmek üzere, Ezine ve Ayvacık hastanelerinin açılışı yapıldı. Gelibolu’ya başlayacağız. Gökçeada’nın da ihalesi yapıldı temel atma aşamasında. Bütün ilçelerimiz de insanalar çok daha rahat ulaşsınlar sağlık imkanlarına. 2002 yılında Çanakkale’de sadece 3 adet ambulans varken, şuan 40’ları bulmaya başladı. Paletli ambulans, deniz ambulansı, helikopter ambulansımız var. İhtiyaç halinde Balıkesir den gelen uçak ambulansımız var. 2002 yılında sağlık bütçemizin toplamı on milyarlardayken bu sene toplamı 130 milyarı geçti. Bundan daha kıymetli bir şey olabilir mi? Sağlıktan kıymetli başka bir şey olabilir mi? O yüzden biz Çanakkale’mizin tüm sağlık alt yapısını elden geçiriyoruz. Daha eski yıllarda ki bıçak parası, SSK’lı mı, Bağkur’lumu? Soruları hepsi geride kaldı. Artık herkes istediği hastanede istediği tedaviyi görüyor. Çok kıymetli bir değer bu. Onun için diyorum önce insan derseniz bu hizmetleri yaparsınız. Sadece sağlıkta hizmet yapmıyoruz. Gökçeada’da okullarımızı açtık açmaya devam ediyoruz, sentetik saha yapıldı. Hastanelerimiz hizmete geçiyor. 81 milyonun kardeşçe yaşayacağı bu ülkeyi beraberce ayağa kaldıralım. Biz bu bayrağın altında beraber kardeşçe yaşamaktan onur duyuyoruz” diye konuştu.