AK Parti’nin 17. Kuruluş yıl dönümü Çanakkale’de kutlandı

14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti’nin 17. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale’de Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleşti. Çok sayıda partilinin katıldığı törende ilk olarak, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ve AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün ve AK Parti Çanakkale Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından Saygı Duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, “17 yıl önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ‘hiç bir şey eskisi gibi olmayacak’ sloganıyla hayat bulan partimiz çalışarak, üreterek, dimdik ayakta durarak, kenetlendikçe güçlenerek kutlu yürüyüşüne devam ediyor. Halkımızın teveccühü ile 16 yıl boyunca iktidara layık görülen AK Parti irade, erdem ve cesaret ile çözülmez denen sorunları çözmüş olmanın, ülkemizi her alanda muasır medeniyetler seviyesine taşımış olmanın gururunu yaşıyor. Artık ülkemiz vatandaşlarına dünya standartlarında sağlık, eğitim, ulaşım ve adalet hizmeti sunmanın yanında, dışa bağımlılığımızı azaltacak enerji ve teknoloji yatırımlarına hızla devam ediyor. Milli piyade tüfeğini, insansız hava aracını, yerli helikopterini, milli savaş uçağını yerli otomobilini, milli uçak gemisini birer birer hayata geçiriyor. Türkiye şunu iyi biliyor. Terör örgütü PKK/PYD’ye tır tır silah gönderen Amerika gün geliyor terörle mücadele eden Türkiye’ye parasıyla bile o silahları vermiyor. Ülkemiz güçlendikçe, tam bağımsız Türkiye hedefimize yaklaştıkça emperyalist güçler yeni tuzaklarla, yeni engellerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Dün Gezi Parkında bir kaç ağacı bahane edip halkı ve marjinal grupları sokağa dökenler, dün 17-25 Aralık yargı kumpasıyla hükümeti düşürmek isteyenler, dün güney doğuda hendekleri kazdırıp bu ülkede iç savaş çıkarmaya çalışanlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanımızın üzerine ölüm mangaları gönderenler, sivil halkı şehit edenler, milletin meclisini bombalayanlar bugün aynı amaçla Türk Lirasını hedef alıyorlar. Her türlü spekülasyon ve manipülasyon ile paramızı itibarsızlaştırmaya, ekonomimizi istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım diyen bir millete dolarla diz çöktürebileceklerini zannediyorlar. Bundan 103 yıl önce 253 bin şehidin imanla vatanını müdafaa ettiği, canını seve seve feda ettiği , Cumhuriyetimizin kurucusu Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum’ dediği topraklardan , Çanakkale’den sesleniyorum. 18 Mart 1915’te nasıl başaramadıysanız yine başaramayacaksınız” dedi.

Tören Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çekimiyle son buldu.