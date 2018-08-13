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13 Ağustos 2018 12:56

Avcılar Yenice’de kıyasıya yarıştı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde faaliyetini sürdüren Yenice Avcılık ve Atıcılık Derneğince düzenlenen Geleneksel Avcı Bayramında 200 avcı, Profesyonel ve Amatör Trap atışları ve hareketli domuz hedefine tek kurşun dalında kıyasıya yarıştı.

Avcılar Yenice’de kıyasıya yarıştı

13 Ağustos 2018 12:56


Yenice ilçesinde Namazgah köyü yolu üzerinde bulunan atış poligonunda Yenice Avcılık ve Atıcılık Derneğince düzenlenen Avcı Bayramında Çan, Biga ve Balya ilçelerinden gelen 200 avcı kıyasıya yarıştı. Müsabakalar sonunda Profesyonel Trap dalında 1. Mesut Bozdemir, 2. Mehmet Emin Akçalı, 3. İsmet Yılmaz oldu. Amatör Trap dalında 1. Ümmet Zengin, 2. Faruk Doğan, 3. Gökhan Orhan oldu. Hareketli domuz hedefine tek kurşun dalında 1. Mustafa Gökmen, 2. Veysel Kurt, 3. Osman Güngör oldu. Müsabakaların her dalında 1. Gelen yarışmacılara Otomatik av tüfeği, 2. gelenlere avcı pantolonu, 3. gelenlere avcı yeleği verildi. Ayrıca dereceye giren her yarışmacıya bir adet kupa, bir adet güneş gözlüğü ile 1 torba köpek maması verdiklerini belirten Yenice Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Aydın Baş, “Geleneksel olarak düzenlediğimiz avcı bayramı ve yarışmalarını kazasız bir şekilde tamamladık. Etkinliğimize gelerek tesislerimizi inceleyerek yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar dileyen AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’a, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’na ve Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar’a tüm avcı arkadaşlarım adına teşekkür ederim” dedi.




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