Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonundan Çanakkale Valiliğine ziyaret

Ziyarete, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Müsteşarı ve Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı François Begeot, Program Yöneticisi Irene Zissimos, Eğitim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, Sosyal Politika ve İstihdam Sektör Yöneticisi Ahmet Karan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Sakarya ile Üniversite yetkilileri, GMKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Güç ve Ajans yetkilileri katıldı.

GMKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Güç, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel Operasyonel Programı “Renewable Youth Energy / RE-YOU (Yenilenebilir Gençlik Enerjisi / Yeniden Sen) Operasyonu” hakkında Vali Orhan Tavlı ve operasyon heyetine bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali Orhan Tavlı, Yenilenebilir Gençlik Enerjisi projesinin Çanakkale’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Valilik ziyaretinin ardından operasyon heyeti, Operasyonun uygulama yerini görmek için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki alanı ziyaret ederek Operasyon kapsamında alınacak olan yenilenebilir enerji eğitim kitleri ve ilgili ekipmanlar için ayrılmış olan rüzgar, fotovoltaik ve biyogaz enerjisi eğitim birimlerine ait olan alanları kontrol etti.