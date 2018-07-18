Ayvacık Belediye Başkanlığı Yüzme Kursları başladı

Ayvacık Belediyesi tarafından açılan yüzme kursu 17 Temmuz Salı günü başladı. İlçede yaşayan çocuklar, Ayvacık Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda profesyonel eğitmenler eşliğinde yüzme kursunun tadını çıkarırken hem eğlenecek, hem de öğrenmenin zevkini çıkaracak.

Ayvacık Belediyesinin yatırımları kapsamında ilçeye kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzu ilçe halkının hizmetine sunulurken, Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahini, “İlçemize kazandırdıklarımızla ne kadar övünsek azdır, İnsanımıza ve gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Yüzme kurslarına öğretici olarak bir bayan, bir erkek hoca kursa katılan çocuklara eğitim hizmeti verecek. Bu güne kadar 80 öğrencinin kayıt yaptırdığı kurslara ileriki günlerde katılımın artması bekleniyor. Bu gün itibarı ile 80 öğrenci ve 20’şerli kümeler halinde 4 guruba ayrılarak yüzme kurslarına başlayan eğitmenler, kursa katılan öğrencilere yüzme ile ilgili teorik bilgiler veridi.

Gerçekleşen yüzme kursları ile çocukların yaz tatillerini öğrenerek ve eğlenerek geçireceklerini ifade eden Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, "Bu yıl ilkini başladığımız yüzme kursumuza 2 yüzme eğitmenimiz eşliğinde çocuklarımızın hizmetine açtık. Hükümetimizin yaptığı yatırımlar Ayvacık için durmadan devam ediyor. Bakın bu yatırımlardan biriside Yüzme Havuzu projesiydi. O da bitti, geçen ay AK Parti Grup Başkan Vekili ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan beyin katılımıyla açılışını gerçekleştirdiğimiz yüzme havuzu, belediyeye devriyle birlikte yaz kurslarına başlamış olduk. Atalarımızın söylediği çok güzel bir atasözü var, ağaç yaş iken eğilir. Biz Ayvacık Belediyesi olarak sporun her dalında var olmaya ve destek olmaya çalışıyoruz. Kursa katılan çocuklar, havuzlarda aldıkları eğitimlerle eğlenceli bir yaz geçiriyor. Belediye başkanlığı olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin tüm spor aktivitelerinden yararlanmasını istiyoruz. Bir diğer amacımız, yüzme sporunu da yaygınlaştırmaktır. Biliyorsunuz yüzme çocuk yaşlarda başlanması gereken bir spor dalı. Yüzme sporu, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlar, özgüvenini getirir. Gelişmiş ülkelere bakın anne karnında başlayan suyla iletişim dünyaya geldikten sonra, önce banyoda sonra havuzda ve denizde devam ediyor. Yüzme derslerinin amacı çocuklara suyun konforlu ve güvenli bir ortam olduğunu göstermektir. Dolayısıyla güvenli koşulları yaratıp çocukların sağlıklı bir su deneyimi yaşamasını sağlayabiliriz” dedi.

Ayvacık ilçesinin başarılı Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin 14 yıllık hizmet sürecinde ilçesinin başarısı için gecesini, gündüzüne katarak yaptığı projeler ve eserler ile adeta Ayvacıklıların kalbinde sevgi köprüsü oluşturdu.