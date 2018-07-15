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15 Temmuz 2018 17:46

Ayvacık’ta 15 Temmuz Şehitleri anısına resim sergisi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Ayvacık Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırladığı 15 Temmuz darbe girişimine karşı milli iradenin gösterdiği direniş ruhunu anmak amacıyla “15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Sergisi’’ açıldı.

Ayvacık’ta 15 Temmuz Şehitleri anısına resim sergisi

15 Temmuz 2018 17:46


Sergi açılışından önce 15 Temmuz darbe girişiminde ölen vatandaşlarımız için ilçede Öğle Namazı öncesi Ayvacık Merkez Yeni Camide Mevlid-i Şerif ve dualar okundu. Mevlit bitiminden sonra Ayvacık Belediye Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu ikramlar ilçenin çeşitli yerlerinde halka dağıtıldı.


Serginin açılış törenine Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, daire amirleri, siyasi temsilciler, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik ve Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin’e İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, davetlilerin ve halkın gösterimine sunulan resimler hakkında bilgi aldı.


16 Temmuz Pazartesi gününe kadar açık olacak sergide 15 Temmuz gecesine ait fotoğrafların yanı sıra öğrencilerin hazırladığı resimlerde yer alıyor.




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