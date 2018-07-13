Ayvacık’ta yüzme coşkusu

Ayvacık Belediye Başkanlığı ile Ayvacık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen yüzme yarışlarında Minik kulaçlar yarıştı. Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin büyük uğraşlar sonunda ilçeye kazandırdığı Olimpik Yüzme Havuzunu, yakın zamanda AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın da katıldığı törenle hizmete girmişti. Ayvacık Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda Belediye Başkanlığınca düzenlenen yüzme yarışlarına 9-13 yaş ağırlığındaki minik sporcuların mücadelesi yarışması heyecanlı anlara sahne oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yüzme Yarışlarının seremonisinde katılımcı sporculara ve onları büyük bir coşkuyla destekleyen öğrenci velilerine seslenen Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yüzme Yarışlarına katılan tüm sporcularımıza buradan teşekkür ediyorum. Bakın burada bu çocuklarımız bir yarışma yaptılar. İnanıyorum ki ilerdi bu gençlerimizi daha büyük yerlerde göreceğiz. Çocuklarımıza eğitim evde başlar derler. Ben buradan siz anne ve babalara çok teşekkür ediyorum, çocuklarınızın bu spora yönlenmesinde katkıda bulunduğunuz için. Neticede siz aile bireyleri çocuklarınızın önünü açıyorsunuz, bu da bir bakıştır. Çocuklarımızın mücadelesi ve ortaya koydukları üst düzey performanslar bizleri çok mutlu etti. Bu üst düzey performanslar Türk yüzme sporu adına çok değerli bir adımdır. Bu vesile ile havuzda görevli değerli antrenörlerimize, teknik ekibe, Çanakkale Yüzme İl Temsilciliği’ne, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne gönülden teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi yapılan hain darbe girişiminde Cumhuriyet ve Demokrasi düşmanı olan bu hainlere milletimiz fırsat vermemiştir. Tüm şehitlerimizi bu vesile ile bir kez daha derin rahmet ve minnet duygularıyla anıyoruz. Allah, bu aziz millete bir daha 15 Temmuz’u yaşatmasın. Buradan bir kez daha 15 Temmuz destanını yazan kahraman şehit ve gazilerimizi yad ediyor, saygıyla selamlıyorum” dedi.