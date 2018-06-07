Bağışlanan böbrekleri 2 hastaya nakledildi

Çanakkale Merkez’de yaşayan 74 yaşındaki evli Muharrem Karlık, 4 gün önce beyin kanaması sebebiyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından Karlık, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yapılan müdahalelere rağmen tedaviye cevap vermeyen Karlık, yaşam mücadelesini kaybederek, dün beyin ölümü gerçekleşti. Durumunun eşi ve kardeşleriyle ile görüşülmesinin ardından ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

Daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil merkeziyle temasa geçildi. Sabaha karşı hastaneye gelen ekipler, operasyonla Muharrem Karlık’ın 2 böbreğini aldı. Alınan böbrekler ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezine götürülerek, burada 2 hastaya nakledildi.

Organ bağışında bulunan aileye başsağlığı dileyen Organ Nakli Koordinatörü Uz. Dr. Azem Ülkü, "Merhum Muharrem Karlık’dan alınan iki böbrek ilimizde yaşayan ve ÇOMÜ Araştırma hastanesinde yatmakta olan iki böbrek hastasına yaşam umudu oldu. Yüce kararlarından dolayı fedakar aileye sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.