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10 Haziran 2018 18:11

Bakan Osman Aşkın Bak Çanakkale’de

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale’nin Lapseki ilçeni ziyaret etti.

Bakan Osman Aşkın Bak Çanakkale’de

10 Haziran 2018 18:11


Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Lapseki Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ın Bakan Osman Aşkın Bak’ı makamında ağırladığı ziyarete, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin ve idari amirler eşlik etti.


Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a 1915 Çanakkale Şehitler Köprüsü maketi hediye etti. Lapseki Spor altyapısında yetişen minik sporcularla da bir araya gelen Bakan Bak, basın mensuplarıyla fotoğraf çektirdi. Basına kapalı olarak yapılan görüşmenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Çanakkale merkeze bağlı Güzelyalı köyünde Çanakkale Gençlik Kampı temel atma törenine katılacak.




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