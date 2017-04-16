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16 Nisan 2017 16:09

Başkan Işık oyunu kullandı

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, oyunu, Tevfik Emin Başarı İlkokulu’nda kullandı.

Başkan Işık oyunu kullandı

16 Nisan 2017 16:09


Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Bugün ülkemizin geleceği ile ilgili önemli bir yol ayrımındayız. Sonuç ne olursa olsun, halkımızın vereceği karara saygılı olmalıyız. Bugünden daha önemlisi ise yarın ne olacağıdır. Yarın ülkemizin tüm siyasilerinin sonuç ne olursa olsun birleştirici bir dil kullanması ve ayrıştırmak yerine bütünleştirme siyaseti için ilk adımı atmaları gerekmektedir. Barış dilinin ülkemize hakim olması gerekiyor. Türk Milleti olarak bu günlerin de üstesinden geleceğiz. Anayasa referandumunun ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Yarın aydınlık bir Türkiye’ye uyanmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.




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