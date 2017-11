Başkan Karadağ’dan Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Karadağ mesajında, "Bugün milletçe, eğitime, öğretime, ilme, alime, öğretmene derin bir saygıyla, muhabbetle yaklaşıyoruz. Öğretmenlerin bizim medeniyetimizde, tarihimizde ve dinimizde çok müstesna bir yeri vardır. Peygamber Efendimiz (S.A.V.), Bedir Savaşı’nda esir edilen Kureyş müşriklerinden, mali durumuna göre, ’kurtulmalık akçesi’ ödemeye elverişli bulunmayan her birisinin, Ensar çocuklarından on çocuğa okuma-yazma öğrettiği takdirde, serbest bırakılacaklarını bildirerek, ilme ve ilim öğretmeye ne kadar önem verdiğini göstermiştir. Yine Hz. Ali’nin ’Bana bir harf öğretenin, kırk yıl kölesi olurum’ demesi belki de günümüz öğretmenlerinin ne kadar saygın olduğunu ve öğretmenlerimizin ne kadar ciddi bir sorumluluk sahibi olduklarını göstermektedir. Medeniyetimiz de ilim ve muallim/alim ilişkisi ve ehemmiyeti Cumhuriyet kurulduktan sonra 1924’de Gazi Mustafa Kemal in ’Öğretmenler, Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır’ sözüyle vücut bulmuştur" ifadelerine yer verdi. Karadağ, "AK Parti hükumetleri olarak, eğitime çok özel bir önem atfettik. Bu alanda Cumhuriyet tarihimizin en köklü, en kapsamlı, en farklı yatırımlarını gerçekleştirdik. Öğretmenlerimizin özlük haklarında, gelirlerinde ciddi iyileştirmeler yaptık ve öğretmenliği bir kariyer mesleği haline getirdik. Eğitimi; her dakika her saniye geliştirmeyi ve başarılarımızı katlamayı kendimize şiar edindik. 2023 ve 2071 hedeflerine giden yolda; eğitim ve öğretimin ehemmiyetinin farkındayız. Bu hedeflere ulaşmada öğretmenlerimize de oldukça büyük sorumluluk düşmektedir. Çanakkale’den Karsa ’a kadar yurdumuzun en ücra köşelerinde, her iklimde, her coğrafyada, en zor şartlarda dahi görevlerini özveriyle idame ettiren öğretmenlerimiz, her türlü övgüye ve takdire layıktır. Milletçe öğretmenlerimize şükran ve minnet borçluyuz. Bu düşüncelerle, ’Bana Bir harf öğretene kırk yıl köle olurum’ çağrısını şiar edinmiş bir medeniyetin mensupları olarak, üzerimizde ödenmez hakkı ve emeği bulunan öğretmenlerimizin ve öğretmen adayı genç arkadaşlarımızın gününü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi, yakın zamanda alçak terör örgütü tarafından şehit edilen Aybüke Yalçın’ı ve tüm şehit öğretmenleri tüm rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.