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06 Ağustos 2018 15:47

Başkan Üstün ve yönetimi Ankara’daki kongreye katıldı

AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün ve yönetimi AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5.

Başkan Üstün ve yönetimi Ankara’daki kongreye katıldı

06 Ağustos 2018 15:47

Olağan Kongresi’ne katıldı.


AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla Ankara Spor Salonu’nda yapıldı. Kongreye AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün ve yönetimi 300 kişi ile birlikte kongreye katıldı.


Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Lütfiye Selva Çam, bin 110 delegenin oyunu alarak AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.


Kongrenin ardından ayrıca Çanakkaleli AK Kadınlar Meclis Külliye ve Anıtkabir ziyaretlerinde bulundu.




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