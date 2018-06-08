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08 Haziran 2018 15:12

Başkan Yavaş öğrencilerin mezuniyet coşkusuna ortak oldu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde Umurbey Ortaokulu 8.

Başkan Yavaş öğrencilerin mezuniyet coşkusuna ortak oldu

08 Haziran 2018 15:12

sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Sami Yavaş, büyük coşkunun yaşandığı mezuniyet töreninde öğrencileri yalnız bırakmadı.


Umurbey Ortaokulu bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Okul Müdürü Sezgin Tuna, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.


Törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin mezuniyet ve karne coşkusuna ortak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yavaş, yeni eğitim öğretim yılında lise tahsiline başlayacak öğrencilere başarı dileklerini iletti.


Başkan Yavaş konuşmasının ardından okulu dereceyle bitiren öğrencilere hediyelerini takdim ederken, sportif faaliyetlerde Çanakkale şampiyonluğuna ulaşan voleybol ve futsal takımı öğrencilerini tek tek tebrik etti.


Mezuniyet töreni 8. sınıf öğrencilerinin hep birlikte kep fırlatmasıyla sona erdi.




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