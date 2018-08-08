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08 Ağustos 2018 15:34

Başkan Yavaş’a teşekkür plaketi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin Belediye Başkanı Sami Yavaş’a, spora verdiği desteklerden dolayı Hedef gazetesi tarafından plaketle ödüllendirildi.

Başkan Yavaş’a teşekkür plaketi

08 Ağustos 2018 15:34


Sosyal etkinliklerin yanı sıra sportif faaliyetlere verdiği destekle bilinen Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş’a Hedef gazetesi tarafından plaket verildi.


Başkanlık makamında gerçekleşen plaket takdimine gazetenin imtiyaz sahibi Gökhan Kökçak ile spor müdürü Bülent Büberci katıldı.


Plaket ödülü dolayısıyla Kökçak ve Büberci’ye teşekkür eden Başkan Yavaş, Umurbey Belediyesi olarak sporun her alanında başarı çıtasını yükseltmeyi sürdüreceklerini, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.




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