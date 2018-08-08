Başkan Yavaş’a teşekkür plaketi

Sosyal etkinliklerin yanı sıra sportif faaliyetlere verdiği destekle bilinen Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş’a Hedef gazetesi tarafından plaket verildi.

Başkanlık makamında gerçekleşen plaket takdimine gazetenin imtiyaz sahibi Gökhan Kökçak ile spor müdürü Bülent Büberci katıldı.

Plaket ödülü dolayısıyla Kökçak ve Büberci’ye teşekkür eden Başkan Yavaş, Umurbey Belediyesi olarak sporun her alanında başarı çıtasını yükseltmeyi sürdüreceklerini, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.