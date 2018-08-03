Bayramiç’te kenevir operasyonu

Bayramiç’te jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Bayramiç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurşunlu köyündeki bir arazide Hint keneviri yetiştirildiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Kurşunlu köyündeki araziyi tespit ederek, baskın yaptı. Operasyonda 44 kök Hint keneviri ele geçirilirken, keneviri ektikleri belirlenen R. Ç. ile E. Ç. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından adli makamlara sevk edilen şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 44 kök kenevir imha edildi.