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06 Ağustos 2018 14:00

Bayramiç’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Kıbrıs Caddesi üzerindeki Sanayi Camii önünde bisikletiyle ilerleyen Mustafa Emre Çalışkan isimli çocuk, cami önünden sanayiye giren kamyonete çarptı.

Bayramiç’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

06 Ağustos 2018 14:00


Bayramiç’te bisiklet kullanan çocuk kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs Caddesi üzerindeki Sanayi Camii önünde bisikletiyle ilerleyen Mustafa Emre Çalışkan (11), cami önünden sanayiye girmek isteyen Deniz Gümüş idaresindeki 17 ES 967 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletin üzerinden düşen Çalışkan, ayağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğu Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yaralanan bacağına ilk müdahalesi yapılan Çalışkan, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.




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