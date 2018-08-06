Bayramiç’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bayramiç’te bisiklet kullanan çocuk kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs Caddesi üzerindeki Sanayi Camii önünde bisikletiyle ilerleyen Mustafa Emre Çalışkan (11), cami önünden sanayiye girmek isteyen Deniz Gümüş idaresindeki 17 ES 967 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletin üzerinden düşen Çalışkan, ayağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğu Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yaralanan bacağına ilk müdahalesi yapılan Çalışkan, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.