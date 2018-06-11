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11 Haziran 2018 16:46

Bayramiç’te orman yangını

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Çatalçam köyü Sazdere mevkiinde başlayan yangında, 5 dönüm ormanlık alan ve kesilmiş ağaçlar zarar gördü.

Bayramiç’te orman yangını

11 Haziran 2018 16:46


Bayramiç’in Çatalçam Köyü yakınlarındaki Sazdere mevkiinde yaşanan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü. Edinilen bilgiye göre, orman işletme ekiplerinin kesim ve seyreltme çalışması yaptığı alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangına ilçede görevli 10 arazöz, 2 helikopter, 1 dozer, 1 greyder, 50 kişilik ekip müdahale etti. Bayramiç Orman İşletme Müdürü Ali Bacaklı da yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Yaklaşık 4 saat süren müdahale sonucu söndürülen yangında 5 dönüm ormanlık alan ve kesilmiş ağaçlar zarar gördü. Kuşaklıca yangın gözetleme kulesi ve yangın söndürme havuzunun yakın olması, yangına etkili müdahalede bulunulmasını sağladı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili bilgi veren Bayramiç Orman İşletme Müdürü Ali Bacaklı, "Yangının başladığı bölgede saha kesim çalışması yapılıyordu. Büyük ihtimalle çalışmalar esnasında çıkan bir kıvılcım nedeniyle yangın başladığını tahmin ediyoruz. Konuyla ilgili gerekli tahkikatı başlattık. Erken müdahale edilmesi neticesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.




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