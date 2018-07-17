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17 Temmuz 2018 12:01

Beybaşlı Halil ve İbrahim Onbaşı Köprüsü inşaat çalışmaları başladı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde batı kordonu ile konser alanını bağlaması planlanan Beybaşlı Halil ve İbrahim Onbaşı köprüsü inşaatı zemin çalışmaları başladı.

Beybaşlı Halil ve İbrahim Onbaşı Köprüsü inşaat çalışmaları başladı

17 Temmuz 2018 12:01


Lapseki’de batı kordonu ile konser alanını bağlaması planlanan Beybaşlı Halil ve İbrahim Onbaşı köprüsü inşaatı zemin çalışmaları başladı. Batı kordonu ile konser alanının yaya akışını sağlamak amacıyla yeni bir köprü inşa edilecek. Köprüye Çanakkale savaşları kahramanları Beybaşlı Halil ve İbrahim Onbaşı’nın isimleri verilecek. Lapseki Belediyesi tarafından projelendirilip inşa edilecek olan, ‘Beybaşlı Halil ve İbrahim Onbaşı Köprüsü’ proje çalışmaları zemin etüdüyle başladı. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Batı Kordonun Güzelyalı Caddesi boyunca sirkülasyonu sağlamak amacıyla Çınarlı Deresi üzerinde yapılacak olan köprü 4 metre genişliğinde ve 20 metre boyunca olacaktır. Asma köprü olarak tasarlanan 5 metre yüksekliğinde ki kulelerinde köprüye adını verecek hikayenin simgesi 1 mecit yerleştirilecektir. Beybaşlı Halil ve İbrahim Onbaşı’nın Çanakkale Sargı Yerinde yaşanmış hikayesini yansıtan köprü gece aydınlatmasıyla her geçişte hissettirecektir” dedi.




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