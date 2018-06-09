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09 Haziran 2018 15:59

Biga-1915 karavanı ile yollara çıktı

Özel bir rehabilitasyon merkezinde zihinsel engelli çocuklara öğretmenlik yapan emekli öğretmen, araştırmacı yazar ve tarihçi Engin Gürsu Çanakkale Cephesini konu olan fotoğraf ve bilgileri içeren karavanı ile tanıtım yapıyor.

Biga-1915 karavanı ile yollara çıktı

09 Haziran 2018 15:59


Adını Biga-1915 koyduğu karavanı 1.Dünya Savaşı ve özellikle Çanakkale Cephesini konu olan fotoğraf ve bilgiler ile donatan Gürsu yaptığı açıklamada, “Çanakkale Cephesini konu olan fotoğraf ve bilgilerin yanında, o döneme ait hurdacılardan bedel karşılığı alıp, kendimce biriktirdiğim obje, doküman ve materyalleri de içerisine koydum. Tekerlekli dolaplardaki o döneme ait olan materyalleri de karavanın içerisine yerleştirerek, daha çok insana ulaşmak için yola çıktım. Köy öğrencileri ile yine belde ve köyde oturan insanların görmesini istiyorum. Çanakkale ruhunu yaşatıp pekiştirmek amacındayım.1915 Çanakkale Savaşları sırasında Bigalı şehit ve gazilerin unutulmaması ve milli şuurun gelecek nesillere aktarılması için yollara çıktım" dedi.




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