Biga Belediyesi Ramazan boyunca binlerce Bigalı’yı buluşturdu

Biga’da Ramazan ayı mahalle iftarları ve Ramazan Etkinlikleri ile renkli geçti. Biga Belediyesi’nin daha modern ve kullanışlı hale getirdiği Kavaklık Parkı, 85. Yıl Milli Egemenlik Parkı, TOKİ Sosyal Tesisleri başta olmak üzere çok sayıda park ve sosyal alan Bigalıların ilgisine sahne oldu. Bigalılar yenilenen yollar ve yayalara saygılı kaldırımlar ile geç saatlere kadar Biga sokaklarını boş bırakmadılar.

Biga Şehir Parkı’nda günlük 1800’den fazla Bigalı açık alanda uygun fiyatları ve temiz havasıyla aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirdiler. Çocuklar ise çimlerde ve oyun alanlarında Ramazan ayının tadını çıkardılar. Biga Belediyesi tarafından eski yılları özleyenlere nostalji tadında Ramazan Etkinlikleri düzenlendi. İkramlar, çocuk oyunları, Hacivat Karagöz, gölge oyunları ile her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri amfi tiyatroda buluşan Bigalılar güzel bir Ramazan ayı geçirdiler. Biga Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Kuran Tilaveti ve ilahilerden oluşan Kadir Gecesi programı ile tamamlandı. Ramazan geceleri Biga Belediye Başkanı İsmail Işık’ın da iftar sonraları Şehir Parkı’nda zaman geçirdiği görüldü.

Biga Belediyesi ve hayırsever Bigalıların desteğiyle Çınarlık Sosyal Tesisleri ve Düğün Salonu’nda Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerinin ve öğrencilerin ağırlıklı olarak katıldığı iftar programları düzenlendi. Ayrıca Biga Belediyesi’nin mahalle iftarları da bu yıl geçtiğimiz yıla göre daha yoğun ilgi ile karşılandı. Cumhuriyet Meydanı’nda, Kavaklık Parkı çevresinde, Yeniceköy ve Çavuşköy Mahallelerinde, İstiklal Caddesi üzerinde, Ortur bölgesinde, Siteler bölgesi, Kırlar Mevkii ve Şirintepe Mahallesi’nde ve Kalafat Yolu Ata Camii yakında mahalle iftarları verildi. Ayrıca Engelliler Derneği, yerel basın temsilcileri ve belediye personeli ile de iftar yapan Başkan Işık Çiçeklidede Mustafa Münip Efendi’yi anma programı ve iftar yemeği düzenledi. Son iftar sofrası ise Turan Mahallesi’nde kuruldu.

Göreve gelir gelmez Tarihi Namazgah’ın düzenlenmesini sağlayan ve ödül alan Başkan Işık, Ramazan ayı boyunca Tarihi Namazgah’ı halkın teravih namazlarını kılabilmesi için düzenledi. Çay ikramının da yapıldığı Tarihi Namazgah’ta belediye görevlileri vatandaşlarla ilgilendi. Biga Belediyesi’nce ayrıca Kadir Gecesi’nde ise Biga merkezdeki camiilerde Teravih Namazı sonrası vatandaşlara ikramda bulunuldu. Öte yandan Biga Belediyesi ihtiyaç sahibi Bigalıları da unutmadı. Ramazan ayı boyunca muhtarların da desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşıldı ve Ramazan yardımı yapıldı.

Biga’da sosyal yaşamı hareketlendirmeye yönelik çok sayıda yatırım yaptıklarını ifade eden Biga Belediye Başkanı İsmaill Işık, "Biz Bigamızı sosyal yaşamı gelişmiş, insanların birbirine saygıyla yaklaştıkları, özel alanlara saygının olduğu yaşanacak bir şehir olarak planladık. Bu amaçla da öncelikle sosyal alanlarımızı arttırmamız gerekiyordu. İnsanlarımızın sosyal ihtiyaçlarını gidermek için Gönen’e, Bandırma’ya kaçmalarını önlememiz gerekiyordu. Biz de bu amaçla çarşı merkezimizi düzenledik. Şehir Parkı gibi devasa yeşil alanlar ürettik. Kavaklık Parkı gibi parklarımızı yeniden düzenledik. Son zamanlarda Biga’ya gelen misafirlerimizden çok güzel değerlendirmeler işitiyorum. Bu da bizim için çok güzel. Ramazan ayında insanlarımızı bir araya getirmek için yaptığımız Ramazan Etkinlikleri, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için kurduğumuz mahalle iftarları da gösterdi ki, insanımızın yan yana gelmeye ihtiyacı varmış. Çok sayıda hemşehrimizden güzel yorumlar aldık. Ramazan boyunda binlerce Bigalı’yı buluşturduk. Biz Bigamızda birlik ve beraberlik ortamını sağlama konusunda epey mesafe kat ettik. Bigamız için yapacağımız daha çok iş var ancak verdiğimiz sözlerin de büyük bölümünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle tüm Bigalı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, toplumsal huzurun sağlandığı, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, ekonomik refah seviyesinin yükseldiği bir Türkiye umuduyla selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi.