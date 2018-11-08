Biga Belediyesi'nin 17'nci temizlik aracı Bornova'dan

İzmir Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ın ziyaretinde çöp kamyonu hediye etmişti. Geçtiğimiz hafta Bornova Belediye Meclisi ilgili kararı alırken, Biga Belediye Meclisi ise mecliste oylamayla hibe kabul kararını aldı.

BMC marka Fatih tipi kamyon, Temizlik İşler Müdürlüğü'nce çöp toplama hizmetlerinde kullanılacak. Biga Belediyesi, Biga'nın temizliğinde 16 araç ve 62 personelle çalışıyor. Bu hibe araçla 17'nci araç çalışmaya başlayacak. Bu araçlar arasında hali hazırda kontrol aracı, aktarma aracı, çöp taksi (2), çöp kamyonu (8), süpürge aracı (2), traktör, çok amaçlı süpürge aracı bulunuyor.

Belediye Meclisi sonrası konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Bornova ziyaretimizde hem Bornova Belediye Başkanımız Olgun Atilla'yı hem de Biga eski ve Bornova yeni Kaymakamı Fatih Genel'i ziyaret etmiştim. Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Ergun Erkap ve federasyon başkan yardımcısı Bornova Belediye Meclis Üyesi Cemal Şenel'in de destekleriyle böyle bir fikir ortaya çıkmıştı. Bornova Belediyesi Başkanı Olgun Atilla'ya ve Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.