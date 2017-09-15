Biga Devlet Hastanesi’nde 217 gebe eğitim aldı

Bilinçli bir gebelik ve annelik süreci yaşayarak anne ve bebek ölümlerini en aza indirmek amacıyla Biga Devlet Hastanesi bünyesinde 2015 yılında açılan Gebe Okulundan bugüne kadar toplam 217 kişi mezun edildi.

Edinilen bilgiye göre, dört hafta süren eğitim modülünde, gebelik fizyolojisi, gebelikte beslenme, doğuma hazırlık ve doğum çeşitleri, gebelik egzersizler, gebelikte stresle baş etme yolları, yeni doğan bakımı, anne sütünün önemi ve emzirme teknikleri, loğusalık ve aile planlaması konularında bilgiler annelere aktarıldı.

Gebe Okulunda, Uzman hekim, psikolog, fizyoterapist ve ebelerden oluşan uzman kadro öncülüğünde eğitimler gerçekleştirildi. Eğitim programı tamamlandığında gebelere doğum salonu, kadın doğum servisi ve diğer birimlerin tanıtımı yapıldı. ’Bilinçli anne sağlıklı bebek” yazan bileklikler ve sertifikalarını hastane idarecileri elinden alan gebe eğitim okuluna katılan anne adayları, eğitimden duydukları memnuniyeti ifade ederek emeği geçenlere teşekkür ettiler. Açıldığı günden itibaren 217 gebeye eğitim veren Biga Devlet Hastanesi Gebe Okulu ,yeni kayıtlarla eğitim programına devam edecek.