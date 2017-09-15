Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 18:26

Biga Devlet Hastanesi’nde 217 gebe eğitim aldı

Çanakkale’nin Biga Devlet Hastanesi’nde gebe eğitimi ve doğuma hazırlık programı 27’inci dönem mezunları verildi.

Biga Devlet Hastanesi’nde 217 gebe eğitim aldı

15 Eylül 2017 18:26


Bilinçli bir gebelik ve annelik süreci yaşayarak anne ve bebek ölümlerini en aza indirmek amacıyla Biga Devlet Hastanesi bünyesinde 2015 yılında açılan Gebe Okulundan bugüne kadar toplam 217 kişi mezun edildi.


Edinilen bilgiye göre, dört hafta süren eğitim modülünde, gebelik fizyolojisi, gebelikte beslenme, doğuma hazırlık ve doğum çeşitleri, gebelik egzersizler, gebelikte stresle baş etme yolları, yeni doğan bakımı, anne sütünün önemi ve emzirme teknikleri, loğusalık ve aile planlaması konularında bilgiler annelere aktarıldı.


Gebe Okulunda, Uzman hekim, psikolog, fizyoterapist ve ebelerden oluşan uzman kadro öncülüğünde eğitimler gerçekleştirildi. Eğitim programı tamamlandığında gebelere doğum salonu, kadın doğum servisi ve diğer birimlerin tanıtımı yapıldı. ’Bilinçli anne sağlıklı bebek” yazan bileklikler ve sertifikalarını hastane idarecileri elinden alan gebe eğitim okuluna katılan anne adayları, eğitimden duydukları memnuniyeti ifade ederek emeği geçenlere teşekkür ettiler. Açıldığı günden itibaren 217 gebeye eğitim veren Biga Devlet Hastanesi Gebe Okulu ,yeni kayıtlarla eğitim programına devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç