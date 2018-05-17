Troya Kariyer Günleri” konulu üç gün boyunca devam eden konferanslar düzenlendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün’ün açılış konuşması ile başlayan konferans dizisinin ilk gününe, Gelişim Enstitüsü kurucusu Yasemin Sungur, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı ve Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, Türk Telekom CEO Danışmanı Yücel Bağrıaçık, Dizayn Vip Şirketi Kurucusu Erbakan Malkoç, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Orhan Aydın, Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı Finans Kulüp Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Önder Halisdemir, Hayata Sarıl Derneği Kurucusu Ayşe Tükrükçü konuşmacı olarak katıldı.

Dekan Vekili Doç. Dr. Yusuf Yiğit’in açılış konuşması ile başlayan 2.gün konferanslarında sırasıyla, Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şadan Doğan, VOLVO Car Türkiye Genel Müdürü Sabri Özen, Altınkum Madencilik ve Sütun Enerji Şirketi Genel Müdürü İbrahim Kürşat Tuna, GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, Enerjisa Üretim İnsan Kaynakları Grup Müdürü Haluk Köktürk, QNB Finansbank İnsan Kaynakları, Stratejik Planlama, İşe Alım ve Kariyer Yönetimi Müdürü Barış Yeşilyurt, Uludağ İçecek Şirketi İnsan Kaynakları Müdürü Miraç Polatlı, İÇDAŞ Çelik Enerji, Tersane, Ulaşım Sanayi Şirketi İnsan Kaynakları Müdürü Cengiz Kalkan ve Yirmibirgram.Com’un Kurucusu Onur Yanık’ın konuştular. Sonrasında öğrenci etkinlik ve eğlenceleri gerçekleştirildi.

3.gün ise, “Kamuda Kariyer” başlığıyla yapılan oturumda; Biga Kaymakamı Mustafa Can, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Halil Memiş konuşmacı olarak katıldılar.

Sonraki oturumlarda, Fakir Hausgerate CEO’su Erdoğan Kalkan, ADORE Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Kayalar, YAY Danışmanlık Şirketi Kurucusu Abdullah Yaşar, ALS-MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek, Spor Muhabiri Tunç Elibol, Komedyen Tiyatrocu Yaşar Şengül öğrencilerle birlikte oldular.