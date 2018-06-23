dönem mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Ramazan Aydın yerleşkesinde düzenlenen tören, mezuniyet yürüyüşü ile başladı. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin çok dinamik bir ülke olduğunu genç nüfusu yüksek bir ülke olduğunu söyledi. Acer, "Şu an içerisinde bulunduğumuz Biga yerleşkemizde bulunan iki fakültemiz üniversitemizin çok değerli iki fakültesidir. Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25 yıllık geçmişi sonrasında Türkiye’nin bu alanda en önemli fakültelerinden birisi olmuştur. Öğrencilerimizi bu değerli fakültemizden mezun oldukları için tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Her geçen gün yüz binlerce gencimizi üniversitelerden mezun ediyoruz. Belki birçoğunuz bu kadar mezun acaba nasıl iş bulacak diye düşünüyor. Böyle endişeler yaşıyor. Kim ki kendini iyi geliştirmiştir, kaliteli bir noktaya gelmiştir, onun için bu ülkede iş bulma sorunu yoktur. Çok başarılı noktalara gelmenizin yanı sıra hayatınız boyunca iyi insan olmayı, düzgün olmayı asla bir kenara bırakmayın" diye konuştu.

Daha sonra okul birincisi kamu yönetimi bölümü öğrencisi Aslı Yılmaz ve uygulamalı bilimler fakültesi öğrencisi Mehmet Karadağ, isimlerinin yazılı olduğu plakayı mezuniyet kütüğüne çaktı. Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Nazan Yelkikalan, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, AK Parti ilçe başkanı Ahmet Şahin, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.