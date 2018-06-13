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13 Haziran 2018 12:40

Biga TSO huzurevinde iftar verdi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Huzurevinde bulunan yaşlı ve personele iftar yemeği verdi.

Biga TSO huzurevinde iftar verdi

13 Haziran 2018 12:40


Biga Ticaret ve Sanayi Odası tarafından her yıl düzenli olarak yapılan ve geleneksel hale gelen iftar bu yıl da birlik ve beraberliğin pekiştiği mübarek Ramazan ayı münasebetiyle Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) Huzurevinde kalan sakinlerle birlikte gerçekleştirildi. Biga Ticaret ve Sanayi Odasının verdiği iftara Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Biga Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Suat Uğur, Biga Emniyet Müdürü Alaaddin Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tarık Bişirgen, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Biga TSO Başkanı Şadan Doğan, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile meslek komite başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Bayram, bu akşam ki iftar yemeğini veren TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan’a ve misafirlere teşekkür etti.




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