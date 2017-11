Biga’da Çocuk Hakları Günü çerçevesinde sözleşme imzalandı

Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan etkinlikte, Şadan Doğan Anaokulu öğrencileri ile Kaymakam Mustafa Can ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen arasında çocuk hakları sözleşmesi imzalandı.

Çocuk haklarının anlatıldığı animasyon video ile başlayan tören, imza töreni ile devam etti. Törende tüm öğrenciler adına imzaları, öğrenci meclisinde bulunan 8 öğrenci attı. Irk ayrımının göz ardı edildiğinin göstergesi olarak Suriyeli ve Özbekistanlı öğrenciler de mecliste yer aldı.

Okul Müdürü Emel Çimen, imzalanan sözleşmenin Türkiye Cumhuriyeti içindeki tüm çocuklar için geçerli olduğunu ifade etti. Çimen, konuşmasında Suriye’de süregelen iç savaşa da çocukların ihlal edilen haklarına değindi. Çimen, savaşın bir an önce son bulmasını temenni etti.

Kaymakam Mustafa Can ise dünyada çocuklara en çok değer verilen ülkenin Türkiye olduğunu ifade ederken bunun sebebinin ise Atatürk olduğunu vurguladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı çocuklara armağan ettiğini hatırlatan Kaymakam Can da dünyada yaşanan savaşlara dikkat çekti. Savaşlarda en çok zarar görenlerin çocuklar olduğunu vurgulayan Can, imzalanan sözleşmenin sembolik de olsa çok şey ifade ettiğini belirtti.

3 nüshası bulunan sözleşmenin biri Kaymakam Can’a, diğeri Milli Eğitim Müdürü Bilen’e verilirken bir diğeri ise Şadan Doğan Anaokulu’nda kaldı.