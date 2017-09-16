Biga’da oya ve yemek yarışması

Çınarlık Sosyal Tesisleri’nde yapılan yemek yarışmasında 27 kişi, yemek, hamur işi ve tatlı kategorilerinde yarıştı. El işi oya yarışmasına katılan 15 kişi ise bir saat içinde en güzel oyayı hazırlamak için ter döktü. İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü münasebetiyle yarışma düzenlediklerini belirten Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Kültür Müdürlüğümüzce kültürümüzü yansıtan oyalarımız ve yemeklerimizden oluşan birer kitap hazırladık. Biga’nın 4 bin yıllık geçmişini gelecek nesillere taşımak istedik. Unutulmuş eski yemeklerimizi gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Yarışmalarda birincilere tam altın, ikinciler yarım altın, üçüncülere çeyrek altın verildi.