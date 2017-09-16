Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 18:43

Biga’da oya ve yemek yarışması

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, ’Çemberimde Gül Oya’ adlı yemek yarışması ile ’Ninemin çeyiz sandığı’ adlı oya yarışması yapıldı.

Biga’da oya ve yemek yarışması

16 Eylül 2017 18:43


Çınarlık Sosyal Tesisleri’nde yapılan yemek yarışmasında 27 kişi, yemek, hamur işi ve tatlı kategorilerinde yarıştı. El işi oya yarışmasına katılan 15 kişi ise bir saat içinde en güzel oyayı hazırlamak için ter döktü. İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü münasebetiyle yarışma düzenlediklerini belirten Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Kültür Müdürlüğümüzce kültürümüzü yansıtan oyalarımız ve yemeklerimizden oluşan birer kitap hazırladık. Biga’nın 4 bin yıllık geçmişini gelecek nesillere taşımak istedik. Unutulmuş eski yemeklerimizi gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.


Yarışmalarda birincilere tam altın, ikinciler yarım altın, üçüncülere çeyrek altın verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç