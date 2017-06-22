Biga’da TANAP hibe toplantısı

Hibe çağrısı ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantı Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Biga Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile gerçekleşti. Bilgilendirme toplantısına; Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Biga İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Melih Akyıl, köy muhtarları ve davetliler katıldı.

Toplantıda TANAP Sosyal ve Çevre Yatırım Programları kapsamında bir hibe çağrısına çıkıldığı belirtildi. Bilgilendirme toplantısında TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Uzmanı Yurdanur Özsöyler, TANAP Boru Hattı’nın geçiş güzergahında kalan Biga ve bağlı köylerde uygulanacak sosyal ve çevresel yatırım programları kapsamında hibe içeriği, kuralları, başvurularının nasıl yapılacağı, uygun başvuru sahipleri, başvuru değerlendirme ve uygulama süreçleri hakkında potansiyel faydalanıcılar ve bölge halkı bilgilendirildi. Özsoylar, "Boru hattı 20 ilde sosyal sorumluluk projeleri uygulayacak. Hibe çağrısı olarak doğu hattında Kırıkkale ve Ardahan arasındaki 11 ilde sosyal sorumluluk hibe çağrısına çıktık ve bu kapsamda 4 bin 500 civarında proje aldık. Bu projelerin değerlendirme sürecinin sonuna yaklaşılmış bulunuyor. Batı hattında Ankara ile Edirne arasında kalan 9 ilin sadece boru hattının geçtiği ilçe ve köylerde olmak üzere ikinci hibe çağrısına çıkmış bulunuyoruz. Bu hibe çağrısı kapsamında doğudan farklı olarak iller değil sadece boru hattının geçtiği ilçe ve köyler hibeden yararlanabilecek" dedi.

Özsoyler, başvuruların 23 Haziran ile 23 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.