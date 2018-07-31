Biga’da tırnakçılık iddiası

Alınan bilgiye göre, 4 ayrı iş yerinden dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Markette bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, E.K. (48) ve G.A.(37)’nın işyerlerinden sigara, küp şeker karşılığında görevliye para verdiğini, daha sonra görevliyi şaşırtarak parasını geri aldığını belirlendi. Çan ilçesi girişinde iki dolandırıcının araç içerisinde yapılan aramasında çok sayıda gıda maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.