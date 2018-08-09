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09 Ağustos 2018 11:22

Biga’da yaz kursları şenliği

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi Bilgi Evleri ve Atatürk Kültür Merkezinde yaz sezonu boyunca eğitim alan öğrenciler çalışmalarını sergiledi.

Biga’da yaz kursları şenliği

09 Ağustos 2018 11:22


Belediye Meydanında düzenlenen şenliğe CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Belediye Başkanı İsmail Işık, Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Belediye Başkanı İsmail Işık yaptığı açılış konuşmasında, "2014 yılında göreve geldiğimizde Biga Belediyesinde kültürel etkinlik neredeyse yok denecek kadar azdı. 4 yıldan bu yana özellikle Bilgi evleri ve Atatürk Kültür Merkezinde yapmış olduğumuz etkinliklerle Biga’nın o gelişen, değişen, gülen yüzünü ortaya çıkarttık. Destek olan tüm Bigalılara cani gönülden teşekkür ederim. Bu yıl 38 kursta 39 eğitmen ile 3 bin 35 öğrenci faaliyet gösterdi. Okullar kapandıktan sonra eğlenceli eğitim öğretim anlamında yapılan bu çalışmalar ile çocuklarımızı geleceğe hazırlamak anlamında onlara katkımız olabiliyorsa ne mutlu bize" dedi.


Şenlikte, tiyatro, modern dans, halk oyunları, jimnastik, bale, karate, gitar, keman, bağlama ve çocuk korosu gösterileri yer aldı.




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