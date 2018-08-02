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02 Ağustos 2018 19:01

Biga’dan 10 proje fon desteği almaya hak kazandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinden, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında 10 proje fon desteği almaya hak kazandı.

Biga’dan 10 proje fon desteği almaya hak kazandı

02 Ağustos 2018 19:01


İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, STEM Materyal ve eğitimi projesi kapsamında toplam 10 okulun projesinin onaydan geçtiğini 111 bin 378 liralık bütçenin ilçeye geldiğini söyledi. Bilen yaptığı basın açıklamasında, "Azerbaycan doğal azını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak bin 850 kilometre uzunluğunda ana hattın 20 ilden geçerek Yunanistan sınırında son bulan Trans-Anadolu Doğal Gaz Hattı Projesi (TANAP) ülkemizin sosyo- ekonomik kalkınmasına da katkıda bulunmaktadır. TANAP güzergahı üzerinde bulunan Biga’da 13 okulumuz TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları(STEM) doğrudan hibe fonlama mekanizması kapsamında projelerini TANAP’a sunarak başvurularını yaptılar. Bugün itibariyle 10 projemiz tüm değerlendirme süreçlerini başarı ile geçerek programdan fon desteği almaya hak kazandı" diye konuştu.


Toplantıya, Kocagür İlkokulu Müdürü Gökhan Geçimli, Yeniçftlik İlkokulu Müdürü Özgür Aygör, İdriskoru İbrahim Aydın Ortaokulu Müdür Yardımcısı Murat Yardımcı, İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Müdür Yardımcısı Cengiz Ercan, Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu Müdürü Recep Topal, Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Meryem Canakay, Karabiga Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Mehmet Lek, Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tahsin Ergün katıldı.




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