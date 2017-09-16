Bir yastıkta 50 yılı deviren çiftler ödüllendirildi

Biga´nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95´üncü yıl dönümü kutlamalarında, Çınarlık sosyal tesislerinde evliliklerinde 50 yılı dolduran 15 çifte plaketleri Biga Belediye Başkanı İsmail Işık tarafından verildi. Kutlama törenlerinde farklı bir şey yaparak yarım asır ve daha üzeri evli olan çiftleri ödüllendirmeyi planladıklarını söyleyen Başkan Işık, " Ben 49 yaşındayım. Sizler, ben doğmadan evlenmişsiniz. 50 yıldan buya mutlu bir şekilde yaşıyorsunuz. Allah nice yıllara birlik ve beraberlik içerisinde mutlulukla yaşamayı sizlere nasip etsin. Hepinize nice uzun ve mesut yıllar geçirmenizi diliyorum" diye konuştu. 51 yıllık evli 3 çocuk 5 torun sahibi Muzaffer ve Ulviye Orbay çifti, gençlere birbirlerine sevgi ve saygı çerçevesinde yaklaşmalarını, maddiyata çok önem vermeden birbirlerini sevmeleri tavsiyesinde bulundu. Işık, çiftlere plaketlerini takdim etti.