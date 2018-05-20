Bozcaada’da arı üreticilerine sertifikaları törenle dağıtıldı

Törene, Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hasan Öz, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Halil İbrahim Büyükgaga, Bozcaada Milli Eğitim Müdürü Rıdvan Alınmaz, Çanakkale İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cahit İleri, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arıcılık Bölümü Başkanı Üzeyir Karaca, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Yüksek Ziraat Mühendisi Mustafa Köseoğlu, Teknik Personel ve çok sayıda üreticisi katıldı.

Törende konuşan Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, " Çanakkale genelinde 1.338 arıcımız var. Senede 71 bin 500 kovanımızdan 1.500 ton bal alınmakta. Kovan başına bal üretiminde Türkiye ortalamasının biraz üzerindeyiz. Bozcaada 35 üreticimizin 810 kovanı var. Bozcaada’nın kovan başına ortalama bal üretimi 15-16 kg. Biz buradaki arı ırkını korumamız gerekir. Kovan başına çok fazla verim almaktan ziyade daha önemlisi balda kaliteyi yakalamamız. Törenimizi yaptığımız bu uygulama alanında Bozcaada’mızda arıcılık eğitimini vermekteyiz. 2018-2019 yıllarında burada üretilen toplamda 300 adet ana arı ve 300 adet ana arı memesinin üreticilerimize bedelsiz olarak dağıtımı yapacağız. Bozcaada’mızın birçok yeri arıcılık yapmaya çok müsait. Kovan başına bal verimimiz biraz düşük. Kovan başına bal verimini ve kaliteyi yükseltmek için eğitimlere önem vermemiz gerekir. Biz bakanlık olarak bunun bilincindeyiz. Bugün burada toplanmamızın bir nedeni de Bozcaada Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz Arıcılık Kursu Sertifikalarının dağıtımını yapmak. Kursumuza katılıp başarı gösteren 21 üreticimize sertifikalarını vereceğiz. Tüm arıcılarımıza hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" dedi.

Konuşmanın ardından Arıcılık Kursuna katılan 21 üreticinin sertifikaları protokol tarafından verildi. Bozcaada’da Arıcılığın geliştirilmesi ve sürdürülmesi amacıyla yürütülen ’Arıcılığın Geliştirilmesi ve Sürdürülmesi Projesi’, ’Batı Ege Balarılarının Islahı ve Korunması Projesi’ hakkında katılımcılara arılıkta bilgi verilmesinin ardından tören sona erdi.