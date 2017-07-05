Bu karga kendini muhabbet kuşu sanıyor

‘Besle kargayı, oysun gözünü’ sözünü boşa çıkaran ve muhabbet kuşu gibi davranan karga, sahibinin omzundan inmiyor, elinden yemek yiyor, sevgi sözcüklerine cilve yaparak karşılık veriyor.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Çardak beldesine bağlı olan Emek Tatil Köyü’nde yaşayan Senay Güler (71) ile Erkan Güler (78) çifti buldukları yavru kargayı besleyerek dost oldular. Kedilerin saldırısından kurtardığı kargayı evine alan Senay Güler, yiyecek ve su verdiği kuşun kendisine karşılık gösterdiğini görünce şaşkına döndü. Kargayı evinde besleyen Güler ile kuş arasında dostluk gelişti. Tıpkı bir muhabbet kuşu gibi davranan karga, sahibi çağırdığında gelip omzuna konuyor, elinden yemek yiyip su içiyor. Karga, Güler’in sevgi sözcüklerine de karşılık veriyor. En çok karpuz ve kedi mamasını seven kuş, evin bir çocuğu gibi Güler çiftiyle oyun oynuyor.

’Yakup’ adını verdiği kargaya evladı gibi baktığını söyleyen Senay Güler, “Yukarıdaki elektrik direği kargalarla doluydu. İçeriye girdim kargaların seslerini duydum. Dışarı çıktım bir baktım köpekler için aldığım mama torbasının etrafına kediler toplanmış. Ben kargayı aldım, içerideki kedi kafesinin içerisine koydum ve büyütmeye başladım. Şimdi benden ayrılmıyor. En çok sevdiği karpuz, kedi maması ve çeşmeden su içmek. Üç haftadan beri bakıyorum. O artık benim oğlum gibi. 2-3 saat alışverişe gittiğimde beni görmüyor tabii ki. Eve geldiğimde seslenerek çağırdığımda o kanatlarıyla nasıl uçuyor bir görseniz. Hemen omzuma veya başıma konuyor" diye konuştu.

Senay Güler’in eşi Erkan Güler de hayvanları çok sevdiklerini ifade ederek, "Kedilerimiz, köpeklerimiz, kuşlarımız, güvercinlerimiz bazen yılanlar, kurbağalar, kaplumbağalar ve tilkimiz bile olabiliyor. Onlarla çok mutluyuz" dedi.

Senay ve Erkan çiftinin yanından bir an olsun ayrılmayan kargayı gören komşular ise, bu dostluk karşısında şaşkına dönerek, sevginin her şeye galip gelebileceğini belirtiyorlar.