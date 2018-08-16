Çan Belediyesi Açık Hava sinema geceleri başladı

Çan Belediyesi tarafından ücretsiz düzenlenen “Açık Hava Sinema Günleri”, Çan Karşıyaka ve Osman Efendi Mahallelerinde başladı.

Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu’nun talimatları doğrultusunda başlatılan "Sineması Geceleri" her mahallede saat 21:00’da perdelerini açıyor. Çan Belediyesinin “Mahallemde Şenlik Var!” sloganıyla ücretsiz gerçekleştirdiği etkinlikle, kültür ve sanat şehri olma yolunda hızla ilerleyen Çan’da Açık Hava Sinema Günleri Karşıyaka Mahallesindeki gösterimiyle başladı. Türk sinemasına damga vuran "Klasik Türk Filmleri”ne vatandaşların ilgisi ise oldukça yoğun oldu.

Çan Belediyesinin gerçekleştirdiği Açık Hava Sinema Günleri etkinliği, Çanlılara nostaljik zaman geçirme imkanı sağlarken küçükleri de geçmiş kültürüyle tanıştırıyor. Her mahallede ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte, Çan Belediyesi etkinliğe katılan tüm vatandaşlara ücretsiz çekirdek, pamuk helva ve gazoz ikram ediyor.

Açık Hava Sinema günlerinin izleyenlere nostaljik ve güzel vakit geçirecekler filmlerden oluştuğunu belirten Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, “Çocukluğumuzun en sevilen filmlerinden oluşan Açık Hava Sinema Günlerimiz, bu filmleri daha önce izleyemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Buradaki amacımız eski ve unutulmaya yüz tutmuş olan geleneklerden biri olan açık havada sinema gösterimini Çanlı hemşerilerimizle birlikte yeni yaşamak. Ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz açık hava sinema günlerimize tüm Çan halkımızı ailecek davet ediyorum” dedi.